Scuola, borse di studio fino a 200 euro a Santa Teresa Gallura

Le graduatorie delle borse di studio a Santa Teresa Gallura.

Sono state approvate le graduatorie definitive per l’assegnazione di 12 borse di studio destinate agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il Comune di Santa Teresa Gallura ha reso disponibili tutti gli elenchi sul proprio sito istituzionale, consultabili dagli interessati. Il contributo economico è rivolto agli alunni residenti nel territorio comunale, iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Magnon nell’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa prevede l’assegnazione dei benefici sulla base di criteri legati al reddito e al merito.

Le graduatorie sono suddivise per anno di frequenza.

Per gli studenti della classe prima sono previsti contributi da 150 euro ciascuno. In questa categoria, grazie allo scorrimento reso possibile dalle risorse residue, il numero delle borse assegnate è aumentato da due a quattro, come stabilito dall’articolo 1 del bando. Per la classe seconda, le borse di studio previste ammontano a 150 euro ciascuna. Le risorse rimaste disponibili per l’assenza di domande nella relativa sezione del bando sono state trasferite alla graduatoria degli alunni di prima. Per gli studenti della classe terza, invece, il contributo previsto per ciascuna borsa di studio è pari a 200 euro. Anche per questa categoria è stata approvata la graduatoria definitiva.

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