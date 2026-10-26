Olbia, successo per lo Sparring day di Muay Thai e Kickboxing

Una giornata di sport alla Team Petrosyan Academy di Olbia, che ha ospitato uno Sparring day dedicato alla Muay Thai e alla Kickboxing. Con atleti provenienti da diverse realtà della Sardegna.

Ad aprire la manifestazione è stato l’assessore comunale al Commercio e all’Industria, Vanni Sanna.



L’iniziativa, fortemente voluta dal Maestro Mario Rama, ha offerto agli atleti di tutte le età un’importante occasione di confronto e preparazione, mettendo al centro disciplina, rispetto reciproco e crescita sportiva.

A conquistare il premio di 100 euro come miglior atleta della giornata è stato Filippo Uda, del team del Maestro Nicolas Grussu.



Il Maestro Rama ha ringraziato i tecnici e le società partecipanti: il Maestro Dino Vacca di Masullas, il Maestro Nicolas Grussu di Cagliari, Giampiero Bono di Buddusò, assistente tecnico del Team Rama, e il Maestro Giampiero Meloni di Sassari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Brad&K Productions per il supporto e la collaborazione nella realizzazione e promozione dell’evento.



Il prossimo appuntamento è previsto per gennaio 2027, con data ancora da definire. L’obiettivo è rendere questi incontri sempre più frequenti in Sardegna, coinvolgendo nuove società e atleti di tutte le età.

Un progetto che punta a rafforzare la collaborazione tra le palestre dell’isola e a promuovere gli sport da combattimento come strumenti di crescita, disciplina e aggregazione.

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