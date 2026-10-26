Olbia, successo per lo Sparring day di Muay Thai e Kickboxing

petrosyan sparring day olbia

26 Ottobre 2026

di Antonio Pauciulo

Una giornata di sport alla Team Petrosyan Academy di Olbia, che ha ospitato uno Sparring day dedicato alla Muay Thai e alla Kickboxing. Con atleti provenienti da diverse realtà della Sardegna.
Ad aprire la manifestazione è stato l’assessore comunale al Commercio e all’Industria, Vanni Sanna.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Maestro Mario Rama, ha offerto agli atleti di tutte le età un’importante occasione di confronto e preparazione, mettendo al centro disciplina, rispetto reciproco e crescita sportiva.
A conquistare il premio di 100 euro come miglior atleta della giornata è stato Filippo Uda, del team del Maestro Nicolas Grussu.

Il Maestro Rama ha ringraziato i tecnici e le società partecipanti: il Maestro Dino Vacca di Masullas, il Maestro Nicolas Grussu di Cagliari, Giampiero Bono di Buddusò, assistente tecnico del Team Rama, e il Maestro Giampiero Meloni di Sassari.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Brad&K Productions per il supporto e la collaborazione nella realizzazione e promozione dell’evento.

Il prossimo appuntamento è previsto per gennaio 2027, con data ancora da definire. L’obiettivo è rendere questi incontri sempre più frequenti in Sardegna, coinvolgendo nuove società e atleti di tutte le età.
Un progetto che punta a rafforzare la collaborazione tra le palestre dell’isola e a promuovere gli sport da combattimento come strumenti di crescita, disciplina e aggregazione.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI