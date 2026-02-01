Sardegna-Corsica, si ferma il traghetto da Santa Teresa a Bonifacio

Incertezza sulla linea Santa Teresa Gallura–Bonifacio.

Il servizio dei traghetti Corsica attraversa una fase critica sul collegamento tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. La motonave Moby Bunifazziu ha effettuato l’ultima traversata sulla tratta, lasciando scoperta una linea strategica per i collegamenti quotidiani tra Sardegna e Corsica. La situazione riporta l’attenzione sulle difficoltà già emerse alla fine del 2024, quando disservizi analoghi avevano creato forti disagi a pendolari e operatori del trasporto.

LEGGI ANCHE: Il maltempo fa saltare le corse del traghetto dalla Corsica a Santa Teresa

La sospensione del servizio non nasce da un evento improvviso. La nave deve infatti rientrare nel cantiere di Livorno per interventi di manutenzione programmata, legati alla scadenza della certificazione internazionale Mes, necessaria per i sistemi di evacuazione di emergenza. In assenza di questo requisito, l’unità non può navigare in acque internazionali e risulta quindi inutilizzabile per la linea Sardegna-Corsica.

La Giraglia in attesa delle autorizzazioni francesi

Per garantire la continuità dei traghetti per la Corsica, la compagnia aveva predisposto l’impiego della Moby Giraglia, già trasferita nei giorni scorsi nel porto di Bonifacio. Tuttavia l’unità non ha ancora superato le verifiche dell’autorità marittima francese. Senza il necessario via libera, la nave resta ferma e non può entrare in servizio.

Le condizioni meteo avverse di questi giorni hanno comportato la temporanea interruzione della navigazione, concedendo un breve margine tecnico. Ma il problema tornerà centrale, con il rischio concreto di un’interruzione del servizio se non verrà individuata una soluzione operativa.

Un incastro complesso tra cantieri e navi ferme

Il quadro si complica ulteriormente per la situazione della Ichnusa, attualmente ferma nel cantiere di Genova. L’unità avrebbe dovuto subentrare già a metà gennaio, ma la permanenza in bacino si è prolungata e non è stata ancora indicata una data certa per il rientro in servizio.

Nel frattempo, in base al piano congiunto di mutuo soccorso previsto in caso di emergenza, la compagnia ha prolungato le corse della Bunifazziu e ha predisposto l’impiego della Giraglia. Senza il completamento delle autorizzazioni francesi, però, il sistema rischia di bloccarsi, lasciando scoperto un collegamento breve ma complesso come quello tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, fondamentale per i traghetti Corsica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui