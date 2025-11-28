Saltano le corse del traghetto diretto a Santa Teresa.

Da giorni la motonave Moby Bunifazziu, incaricata di garantire la tratta storica tra Santa Teresa Gallura e la Corsica, procede a singhiozzo, costringendo passeggeri e lavoratori a frequenti imprevisti. Anche ieri, dopo le due corse del mattino, il traghetto è rimasto fermo in porto a Bonifacio. Il comandante ha ritenuto che le condizioni del mare non consentissero una navigazione sicura, decisione che ha comportato un nuovo pernottamento forzato per pendolari e autotrasportatori, destinati a rientrare in Sardegna soltanto oggi all’alba.

In banchina cresce il malcontento di chi deve attraversare lo stretto per motivi di lavoro e si ritrova a programmare attività e consegne in un clima di assoluta incertezza, oltre a dover sostenere spese aggiuntive per alloggi non rimborsati, nonostante biglietti di andata e ritorno acquistati regolarmente.