Nuova truffa sms che svuota il conto in banca, diverse segnalazioni a Olbia

La truffa sms gira anche a Olbia.

“Attenzione, risulta attivo un nuovo dispositivo alla sua App BPER da Lugano, se non è lei lo blocchi seguendo il portale indicato…”. Recita così l’annuncio della truffa sms che sta girando in questi giorni anche nei cellulari ad Olbia.

Il messaggio pare provenire dal proprio istituto di credito, ma in realtà è una truffa che svuota il conto corrente del malcapitato che clicca sul link. È un recente caso di smishing, ovvero un nuovo raggiro informatico che punta a rubare la password della banca. Lo fa in modo astuto, poiché simula una misura di sicurezza prevista per proteggere le credenziali dell’app di home banking.

Sono decine i casi di persone ad Olbia che hanno ricevuto questi sms e altrettanti chi potrebbe aver abboccato all’inganno. Il consiglio migliore da fare è non cliccare sul link e cancellare il messaggio. Le banche hanno sistemi informatici molto sicuri, dunque non è possibile che qualcuno faccia accesso alla nostra banca né da Lugano né da nessuna parte. Per chi non ignora l’sms e fa accesso attraverso il link, infatti, comincia l’operazione di furto dell’account. Il malcapitato finisce dentro un sito fake che simula quello della banca e una volta inserite le credenziali “per mettere al sicuro il conto corrente”, il truffatore svuota il conto per mezzo di bonifici.

