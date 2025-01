Depositato il ricorso contro la decadenza della presidente Todde

Ricorso contro la decadenza della presidente Alessandra Todde.

Nel pomeriggio, è stato presentato al Tribunale ordinario di Cagliari il ricorso contro la decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. La decadenza era stata richiesta dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese sostenute durante la campagna elettorale per le elezioni regionali di febbraio 2024.

Gli avvocati della presidente Todde hanno lavorato intensamente per redigere un documento di opposizione di 35 pagine. Il ricorso include, oltre all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, una richiesta di sospensiva cautelare. I legali, entro 3 febbraio, dovranno analizzare la documentazione e individuare le basi giuridiche per contestare la richiesta di decadenza.

Secondo la difesa, le irregolarità contestate nel rendiconto delle spese elettorali non configurerebbero le condizioni necessarie per la decadenza e, pertanto, sarebbero illegittime. Ora spetterà al giudice ordinario esaminare il ricorso e assumere una decisione preliminare, suscettibile di appello fino alla Corte di Cassazione. I tempi si prospettano lunghi.

Nel frattempo, lunedì 3 febbraio, la presidente Todde interverrà in Aula durante una seduta statutaria per riferire sul proprio caso, come da lei stessa annunciato dopo il deposito del ricorso. Il 4 febbraio, tornerà a riunirsi la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale, che aveva posticipato i lavori proprio in attesa della scadenza dei termini per la presentazione del ricorso.

La Regione Sardegna potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni con lo Stato davanti alla Corte Costituzionale. Secondo questa ipotesi, la legge dello Stato applicata dal Collegio di garanzia elettorale lederebbe le prerogative della Regione. Tale conflitto di attribuzioni potrebbe essere sollevato nel caso in cui la Regione ritenga che altri organi dello Stato o altre Regioni abbiano violato le proprie competenze.

