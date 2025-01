Alessandra Todde dichiarata decaduta, focus sulle spese elettorali.

Il collegio regionale di garanzia elettorale ha dichiarato decaduta Alessandra Todde dalla carica di consigliere regionale, una decisione che comporterebbe anche la perdita del ruolo di presidente della Regione.

La decisione arriva al termine di un’analisi approfondita delle spese sostenute durante la campagna elettorale dell’inizio del 2024. Sono state riscontrate alcune irregolarità che hanno portato all’emissione di un’ordinanza ingiunzione rivolta al Consiglio regionale, chiamato ora a stabilire una data per deliberare sulla decadenza. Sarà infatti l’assemblea regionale a dover esprimersi in via definitiva.

Todde impugna il provvedimento.

Secondo alcune fonti interne, sarebbe pronta la contromossa della Presidente, probabilmente una impugnazione del provvedimento, con alcuni documenti a supporto.

