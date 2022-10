Negli Stati Uniti l’anteprima del film di Giovanni Coda.

È tutto pronto per l’anteprima mondiale negli Stati Uniti del nuovo film di Giovanni Coda “La sposa nel vento“. Sarà il Social Justice Film Festival & Institute di Seattle, nello Stato di Washington (West Coast – US), ad ospitare il 3 ottobre alle 18, negli spazi della University Heights, la première internazionale della nuova opera cinematografica del regista, fotografo e videomaker cagliaritano, in questi giorni già a Seattle per i preparativi della presentazione.

Il film, scritto e diretto da Giovanni Coda prodotto da Movie Factory di Francesco Montini con il contributo della Regione autonoma della Sardegna e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena, tratta il tema della violenza di genere, del sopruso e del femminicidio, e vede la partecipazione prestigiosa nel cast dell’attrice Serra Yilmaz e dell’attore Lorenzo Balducci, insieme a Giulia Vacca, Lele Mazzella, Renata Manca e Rachele Montis.

“La sposa nel vento” è un lungometraggio di 80 minuti, girato fra esterni e interni, il cui arco temporale si sviluppa in un periodo che copre tutto il Novecento, per provare a raccontare in che modo, soprattutto nell’ultimo secolo, questa piaga sociale violenta sia uscita dalle tenebre e dai silenzi delle vittime, trovando oggi, finalmente, una voce e una risonanza mediatica, che però non sembrano poterne fermare l’intensità e la frequenza. Tra fiction, animazione, interviste, testimonianze, linguaggi diversi, le donne protagoniste de “La sposa nel vento” si incontreranno per ridare vita, ma soprattutto voce e corpo, alla lotta per l’affermazione, per il diritto di espressione, per la loro vita stessa. Soprattutto all’interno di una comunità simbolica come quella sarda, dove la donna è il fulcro della società, ma anche la vittima di stragi indicibili consumate tra le mura domestiche, impotenti di fronte alla sopraffazione e all’ignoranza nel senso più lato. Storie di donne che restituiscono insieme una storia emblematica sulla “violenza di genere“. Dopo l’anteprima internazionale a Seattle per il Social Justice Film Festival & Institute il film sarà presentato in anteprima a Cagliari il 25 novembre 2022“.