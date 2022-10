Calcio, il San Teodoro-Porto Rotondo torna alla vittoria

Il San Teodoro-Porto Rotondo vince 2 a 0 contro il Li Punti in casa.

Il San Teodoro-Porto Rotondo vince 2 a 0 in casa contro il Li Punti una partita tutta in discesa per via dell’espulsione di Olmetto al 7′ del primo tempo, reo di un fallo imprudente passibile di ammonizione e di aver protestato sguaiatamente per la decisione dell’arbitro, guadagnando immediatamente la seconda ammonizione.

Il San Teodoro-Porto Rotondo ha diverse occasioni nell’arco della partita, trovando la via del gol al 31′ con Malesa: punizione di Molino dalla trequarti, Malesa riceve indisturbato il pallone, coordinandosi per piazzarlo in rete di piatto. La seconda rete dei viola è arrivata al 16′ del secondo tempo con Federico Casula, ala 17enne: Mulas mette il pallone al centro dalla sinistra per la giovane alla, che riceve e mette in rete.

Per effetto della vittoria, la squadra gallurese si trova in 12esima posizione con 11 punti.

San Teodoro-Porto Rotondo: Deiana, Delogu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Malesa, Murgia, Molino, Ruzzittu. In panchina: Melis, Mulas, Saiu, Pala, Fideli, Cianfrocca, Piemonte, Spano, Mourot. Allenatore: Marini.

Lì Punti: Esposito, Mudu, Aramu, Rinino, Curreli, Briukhov, Sanna, Poddesu, Magno, Moio, Pilloni. In panchina: Atzori, Biondi, Onnis, Milia, Melis, Secci, Floris, Liga, Sylla. Allenatore: Madau

Reti: 31′ Malesa (S), 16’2t Delogu

Ammonizioni: 7’+7′ Olmetto (L), Troisi(L), Saggia (S), Murgia (S)

Espulsioni: 7′ Olmetto (L)