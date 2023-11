App SARDINIA: un compagno di viaggio virtuale per scoprire l’Isola

Scoprire e vivere la Sardegna diventa semplicissimo grazie all’App SARDINIA, l’applicazione mobile è un compagno di viaggio innovativo progettato per ispirare, informare e accompagnare i turisti in un’avventura senza pari nell’isola.



La Sardegna, con le sue spiagge incontaminate, la ricca storia e la cultura vibrante, diventa ancora più accessibile grazie a questo nuovo strumento digitale. Questa applicazione mobile dedicata alla promozione turistica dell’isola si propone di offrire un’esperienza interattiva e personalizzata, guidando i visitatori attraverso le meraviglie uniche della Sardegna.

Il viaggio inizia sullo smartphone grazie all’App SARDINIA

L’APP SARDINIA non è solo una guida digitale, ma un progetto curato fin nei minimi dettagli, con un’identità visiva studiata e un approccio editoriale mirato. Il nome stesso, SARDINIA, è stato scelto con l’intento di ampliare la visibilità del brand turistico della Sardegna anche a livello internazionale, rendendolo immediatamente riconoscibile.



L’applicazione si distingue per la sua funzionalità e innovazione, caratterizzate dalla diversificazione e completezza dei contenuti. La sua interfaccia intuitiva, basata sui più moderni trend di design delle applicazioni e sulle linee guida dei sistemi operativi, promette un’esperienza utente coinvolgente.

Un compagno di viaggio su misura: prima, durante e dopo

L’App SARDINIA si pone come compagno di viaggio ideale, accompagnando i turisti in tutte le fasi della loro esperienza, dalla pianificazione fino al ritorno a casa. Le sue funzionalità si articolano su tre momenti chiave:



Prima del Viaggio: L’app ispira motivazioni di viaggio, fornendo ai turisti informazioni utili per la programmazione del soggiorno, itinerari personalizzati e dettagli sugli eventi in corso.



Durante il Viaggio: SARDINIA offre supporto in tempo reale, consentendo ai turisti di esplorare il territorio sulla base della loro posizione geografica. La georeferenziazione dei contenuti valorizza l’esperienza di soggiorno, offrendo informazioni dettagliate su punti di interesse e attività nelle vicinanze.



Dopo il Viaggio: La condivisione dell’esperienza è facilitata attraverso l’integrazione con i social network. I turisti possono condividere i momenti salienti del loro viaggio, contribuendo a creare una community di appassionati di viaggi.

Come scaricare l’App SARDINIA.

Scaricare l’App Sardinia è molto semplice: basterà inquadrare il Qr Code dell’immagine sopra o, in alternativa si potrà installare direttamente da questo link. Infine si può scaricare anche entrando nel Play Store Google o nell’App Store Apple e cercando “SARDINIA”.

Esplora, Scopri, Vivi: le sezioni chiave dell’App SARDINIA

L’app è organizzata in sezioni di contenuti, ognuna esplorabile in diverse modalità:

BRAND: Contenuti trasversali che offrono una panoramica completa della Sardegna come destinazione turistica.

DOVE ANDARE: Una mappa interattiva presenta i luoghi di interesse con dettagli multimediali 3D, 360 e virtual tour. Gallerie fotografiche, video di copertina e informazioni sulle strutture ricettive nelle vicinanze completano l’esperienza.

COSA FARE: Una sezione dedicata alle attività e alle esperienze offerte dalla destinazione, arricchita da contenuti editoriali che approfondiscono specifici temi legati alle esperienze di viaggio e ai punti di interesse.

ITINERARI: Percorsi tematici collegati a punti di interesse o temi specifici, permettendo ai turisti di pianificare itinerari personalizzati.

EVENTI: Un calendario segnala avvenimenti e ricorrenze legati a particolari periodi dell’anno, arricchendo l’esperienza del viaggio con eventi locali e tradizioni.

STRUTTURE RICETTIVE: Un elenco completo di strutture alberghiere e extralberghiere, filtrabili per posizione e caratteristiche.

Interazione intuitiva: esplora il territorio con facilità

L’interazione con App SARDINIA è basata su una mappa interattiva che evidenzia i punti di interesse, permettendo agli utenti di selezionare e organizzare le loro esperienze di vacanza. La navigazione si sviluppa attraverso diverse modalità, tra cui la geolocalizzazione per un’esperienza basata sulla prossimità, l’esplorazione dei brand distintivi della Sardegna, la visualizzazione di trend e l’accesso a un calendario completo di eventi.

Funzionalità avanzate per un’esperienza completa

Oltre alle funzionalità di base come login, preferiti e navigatore, APP SARDINIA offre un supporto multilingue, notifiche push per aggiornamenti e eventi, e una schermata iniziale accattivante (splashscreen) che cattura l’attenzione degli utenti. La condivisione tramite i social network è facilitata, incoraggiando la creazione di una community di viaggiatori.

App SARDINIA, un compagno di viaggio virtuale per la Sardegna

In conclusione, l’app SARDINIA si presenta come un passo avanti nel mondo del turismo digitale, offrendo ai viaggiatori uno strumento completo per esplorare, scoprire e vivere appieno la bellezza della Sardegna. La combinazione di un design accattivante, contenuti diversificati e funzionalità avanzate la rende un compagno ideale per chiunque desideri immergersi nell‘atmosfera unica di questa destinazione straordinaria. Con SARDINIA, il viaggio in Sardegna diventa un’avventura digitale senza confini.



Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

