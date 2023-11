Jacopo Merone è campione italiano Csen di Judo.

Per chi segue lo sport olbiese, il 14enne Jacopo Merone, judoka del Kan Judo Olbia, è ormai un nome noto dello sport locale, oltre che un abituale campione nelle categorie giovanili di judo. Il ragazzo, che studia amministrazione, finanze e marketing all’istituto Panedda di Olbia, nella categoria di peso 73kg Esordienti, in Sardegna, non ha rivali da almeno due anni. Vincitore del gran prix regionale di Judo nel 2022 e nel 2023, da qualche giorno ha provato l’emozione di salire sul tetto d’Italia.

Infatti, Jacopo ha vinto la medaglia d’oro ai campionati nazionali di Judo nella sua categoria di peso organizzati dalla Csen – Centro sportivo educativo nazionale -, è campione d’Italia. “Prima della gara mi sentivo teso, ma soprattutto molto emozionato”, ha affermato. Poi è arrivata la vittoria, che è soltanto l’ultima di una serie ininterrotta di ori nelle competizioni disputate.

Jacopo Merone del Kan Judo Olbia campione d’Italia Csen, Canu argento

Il giovane judoka olbiese ha iniziato a praticare questo sport a 6 anni, quasi per caso: “quando ero piccolo passavo sempre davanti alla palestra del Kan Judo, e un giorno ho chiesto a mia mamma di farmi provare questo sport”. Lì è iniziata una passione che il ragazzo coltiva allenandosi quotidianamente almeno due ore al giorno dal lunedì al venerdì.

Dedizione, passione, sacrificio, ma anche consapevolezza. E la strada da percorrere è ancora tanta: “E’ innegabile che i campionati Csen non siano dello stesso livello di quelli Fijlkam, ma quello che ho vinto è sempre un titolo importante e gratificante per i miei sacrifici. Lo dedico ai miei maestri Angelo e Gavino e ai miei compagni, visto che è anche grazie a loro che ottengo questi risultati. Spero un giorno di poter diventare un atleta professionista”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui