Troppo vento a Olbia, il Comune chiude di nuovo il parco Fausto Noce

Parco Fausto Noce chiuso per il troppo vento

Troppo vento a Olbia, il Comune interviene con urgenza e chiude il Parco Fausto Noce fino alle 6 di mercoledì mattina. La vicesindaca Sabrina Serra ha firmato un’ordinanza urgente per il maltempo che si sta abbattendo sulla zona di Olbia.

“Preso atto delle condizioni avverse per vento e mareggiate nella giornata del 28/11/2023 – si legge nell’ordinanza -. Per motivi di sicurezza pubblica si ritiene necessario chiudere nell’immediatezza il Parco Urbano “Fausto Noce” fino alle ore 06:00 di mercoledì 29 Novembre salvo proroghe per permanenza delle condizioni metereologiche avverse. Tale divieto ricade sia sugli utenti che sul personale che abitualmente opera nell’area del parco urbano”.

