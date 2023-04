L’asinella Luna torna a casa: trovata 8 anni dopo il furto grazie al microchip

Grazie al microchip l’asinella Luna torna a casa dopo 8 anni

Era il 27 febbraio del 2015 quando l’asinella Luna era stata rubata, ma dopo otto anni è stata rintracciata dai carabinieri grazie al microchip. E ha riconosciuto il suo vecchio proprietario. I militari della stazione di Fluminimaggiore, nell’Iglesiente, ieri hanno fatto dei controlli in un’azienda agricola assieme ai veterinari dell’Ats. In quel terreno si aggirava un’asinella e i militari hanno deciso di controllare il microchip sottocutaneo per scoprire se fosse in regola. Lì è arrivata la sorpresa, non solo era regolarmente registrata ma il suo codice ha permesso di scoprire che non sarebbe dovuta essere lì. Qualcuno l’aveva rubata otto anni fa.

Nel febbraio di otto anni fa qualcuno l’aveva portata via da un terreno di Pabillonis e ieri è arrivato il ritrovamento a una quarantina di chilometri di distanza. Secondo quanto riportano i carabinieri, l’asinella Luna ha riconosciuto il suo proprietario, che adesso ha 71 anni. Per il 27enne proprietario della villa dove si trovava l’asinella rubata è arrivata una denuncia per ricettazione.

I carabinier controllano ovili e aziende agricole nei vari angoli della Sardegna perché lì possono nascondersi latitanti. Quei luoghi isolati possono essere anche un nascondiglio per armi o droga. Ma in questo caso era la nuova casa dell’asinella rubata.

