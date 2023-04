Appello dell’Ilva ai tifosi: una domenica biancoceleste

Per l’ultima partita in casa l’Ilva invita i tifosi a colorare di biancoceleste lo stadio Zichina di La Maddalena per la partita con la Vis Artena. Una vittoria degli isolani porterebbe al sorpasso e all’uscita dalla zona dei playout. Per conquistare la salvezza nel girone G della serie D ci sono tante squadre in pochi punti. Ma l’Ilvamaddalena giocherà l’ultima di campionato ad Arzachena che potrebbe arrivare al derby gallurese coi playoff già garantiti.

Era da vent’anni che le due squadre non si affrontavano. All’andata l’Ilva è riuscita a imporsi per 3-2 grazie a un calcio di rigore realizzato nei minuti finali. Ma l’attesa adesso è tutta per la gara casalinga con la Vis Artena. Anche il sindaco Fabio Lai ha rilanciato l’appello della società ai tifosi.

“Bianco o celeste? O biancoleste? Scegli tu la maglia da indossare – si legge nell’appello ai tifosi -. Perché domenica vogliamo riempire e colorare di biancoceleste la tribuna dello stadio Zichina. Ingresso a 5 euro per chi arriva al campo con una maglia celeste, bianca o biancoceleste. Ma va benissimo anche una sciarpa o una bandiera con i nostri colori. Forza leoni isolani“.

