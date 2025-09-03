Bocche di Bonifacio, progetto della Regione per il riconoscimento Unesco

Il progetto approvato dalla Giunta della Sardegna per le Bocche di Bonifacio.

Un riconoscimento Unesco per le Bocche di Bonifacio.Su proposta dell’assessora Rosanna Laconi, la Giunta regionale ha approvato l’avvio del progetto europeo UNIT-MAB, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021–2027. Con un budget complessivo di 178 mila euro e una durata prevista di 36 mesi, l’iniziativa mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia e a valorizzare il patrimonio naturale e culturale della zona.

L’obiettivo principale è ottenere il prestigioso riconoscimento Unesco per la Riserva di Biosfera Transfrontaliera Nord Sardegna – Bocche di Bonifacio, conferendo al territorio maggiore visibilità internazionale e nuove opportunità di sviluppo sostenibile. L’assessora Laconi ha sottolineato l’importanza del progetto per la tutela dell’ambiente e per la promozione di pratiche di gestione sostenibile, evidenziando come UNIT-MAB rappresenti un passo fondamentale per rafforzare i legami tra le comunità locali e i partner transfrontalieri.

Il progetto prevede attività di ricerca, monitoraggio ambientale e sensibilizzazione della popolazione, oltre alla realizzazione di iniziative congiunte con la Corsica per garantire una gestione condivisa e innovativa delle risorse naturali. Con l’avvio di UNIT-MAB, la Regione Sardegna conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle aree protette e nella promozione di strategie di sviluppo sostenibile capaci di coniugare tutela ambientale e crescita economica.

