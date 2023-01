Il bollettino del coronavirus in Sardegna.

Il bollettino della Sardegna registra oggi 220 casi di positività al coronavirus, di cui 214 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.942 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1), mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 122 (come ieri). Sono 6.151, invece i casi di isolamento domiciliare (+216). Non si registrano decessi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui