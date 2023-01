Il concerto di Morgan a Tempio Pausania.

Tutto esaurito a Tempio Pausania per il concerto di Morgan, che si terrà questa sera, alle 21, nel Teatro del Carmine. L’appuntamento compenserà i fan che non sono riusciti a vederlo nei giorni scorsi a Cagliari.

La biglietteria aprirà questo pomeriggio alle 16 e sono in tanti a sperare che qualche fan possa rinunciare all’ultimo minuto per farsi cedere il posto. Da sempre legato all’isola, si prevede che l’artista, anche questa sera, non smetta di stupire.

