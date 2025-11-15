Bonus elettrodomestici Sardegna, come richiederlo e cosa sapere

Come richiedere il bonus elettrodomestici in Sardegna.

A partire dalle 7 di martedì 18 novembre, anche in Sardegna sarà possibile richiedere il bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro, così come confermato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite una circolare ufficiale. L’incentivo, che garantisce uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto, potrà essere richiesto senza limiti di reddito, ma l’importo massimo sale a 200 euro per chi ha un Isee sotto i 25mila euro, rispetto ai 100 euro per gli altri.

Il bonus sarà assegnato secondo l’ordine di presentazione della richiesta attraverso la piattaforma ufficiale o l’app Io, con accesso tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Chi non risulterà beneficiario subito entrerà comunque in una lista d’attesa e potrà ricevere il voucher qualora altre richieste decadano. L’utilizzo del bonus è vincolato alla rottamazione di un elettrodomestico dello stesso tipo, ma di classe energetica inferiore, e dovrà essere speso entro quindici giorni dal rilascio.

Il ministero ha definito sette categorie di elettrodomestici ammesse: forni, lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi e congelatori, e piani cottura, con l’obbligo di rispettare specifici requisiti di efficienza energetica. Per facilitare la scelta, è stato pubblicato un elenco ufficiale con quasi 6mila modelli disponibili, consultabile sul sito ministeriale, che permette di filtrare per marca, categoria, classe energetica e codice Ean. Ad esempio, chi sostituisce una lavastoviglie di classe B potrà visualizzare solo i modelli di classe A o superiore, semplificando la selezione e garantendo la conformità alle regole del bonus.

