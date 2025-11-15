Il ritorno dell’eroina a Olbia.

Ad Olbia torna a riaffacciarsi uno spettro che sembrava appartenere al passato: quello dell’eroina.

Girando tra i parchetti, nelle aree verdi più nascoste o nei parcheggi appartati, è sempre più frequente trovare siringhe abbandonate a terra. Un dettaglio che non è solo un problema di decoro urbano, ma il chiaro segnale di un fenomeno che rischia di riemergere con forza.

Il timore è che possa essere in corso una nuova ondata di consumo, favorita dal silenzio e dall’illusione che certi problemi siano stati superati. La comunità locale si trova di fronte a una minaccia che va oltre la semplice percezione di insicurezza: l’eroina continua a essere una delle sostanze più letali, con un altissimo rischio di overdose e complicazioni sanitarie. È una droga che non porta solo alla marginalità, ma alla morte, lasciandosi dietro famiglie spezzate e un tessuto sociale indebolito.

Per questo, spiegano gli operatori e le associazioni che si occupano di dipendenze, è necessario affrontare subito la situazione, con interventi di prevenzione, monitoraggio e supporto alle persone più vulnerabili. Ignorare i segnali significherebbe permettere al problema di radicarsi nuovamente, come già accaduto in passato. Il monito è chiaro: intervenire ora, prima che l’allarme diventi emergenza. Olbia non può permettersi che l’eroina torni a diffondere le sue ombre nei quartieri della città.

