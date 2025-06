Caldo intenso in Sardegna, allerta meteo della Protezione Civile

L’allerta meteo della Protezione Civile in Sardegna.

Un’ondata di caldo particolarmente intensa è attesa in Sardegna, dove la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta per alte temperature. L’avviso entrerà in vigore a partire dalle ore 12 di sabato 29 giugno e si protrarrà fino alle ore 18 di domenica 30 giugno.

“Dal pomeriggio di domani 29 giugno e fino alla serata di lunedì 30 giugno sono previste temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta la Sardegna, dapprima sui settori occidentali, in estensione lunedì ai settori orientali dell’isola, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi. Sono altresì previste temperature minime diffusamente superiori a 20 gradi su tutta la regione”, fanno sapere dal servizio Meteo della Protezione Civile Sardegna.

L’allerta ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e misure preventive, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e assicurandosi una corretta idratazione. Si raccomanda anche la massima prudenza per chi dovrà affrontare viaggi o svolgere attività all’aperto, poiché le temperature elevate potrebbero contribuire a un aumento del rischio di incendi o provocare colpi di calore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui