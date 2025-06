Le parole del ministro Antonio Tajani a Budoni.

Durante l’apertura degli Stati Generali di Forza Italia a Budoni, Antonio Tajani ha sollevato forti critiche nei confronti della situazione istituzionale in Sardegna. Il vicepremier e segretario nazionale del partito ha sottolineato come, a suo giudizio, vi siano gravi anomalie nella produzione normativa regionale, tanto da giustificare l’eventuale impugnazione delle leggi sarde. Tajani ha anche fatto riferimento alla recente pronuncia della magistratura in merito a presunte irregolarità nelle elezioni regionali, ritenendo conclusa di fatto l’attuale presidenza per vizi originari.

Di fronte a questo quadro, il leader di Forza Italia ha invocato un ritorno alle urne, auspicando che i cittadini sardi possano presto esprimersi con un nuovo voto. Ha poi ribadito la volontà del partito di rafforzare la propria presenza sul territorio, in vista sia delle prossime elezioni regionali che delle consultazioni politiche nazionali.

Guardando al futuro della Sardegna, Tajani ha rilanciato le priorità del partito: sviluppo economico, sostegno al lavoro e al potere d’acquisto, a partire da una riforma retributiva che superi la logica del salario minimo puntando invece a stipendi dignitosi, maggiore equità pensionistica e più investimenti nei settori produttivi.

