Sempre più locali nel lungomare di Olbia.

Il lungomare di Olbia si sta velocemente trasformando in un luogo di movida, con un altro ristorante. Se un tempo la vita notturna era tutta concentrata nel centro storico, principalmente Corso Umberto e via Principe Umberto, oggi si popolano anche le vie sul nuovo waterfront e nelle vicinanze.

Di fronte alla piazza Crispi, dove un tempo c’era l’officina di Manunta e, successivamente, il degrado causato dai writer, in questi giorni aprirà un nuovo ristorante che prende il nome del piazzale sul mare. Dall’inaugurazione del lungomare, la trasformazione delle vie nelle vicinanze dal luogo è sempre più visibile. Diversi locali sono stati aperti in via Regina Elena, fino a poco tempo fa abbandonata e lungo via Redipuglia, con l’apertura recente di gelaterie, ristoranti e bar.

Anche se alcuni segni del degrado sono visibili sul luogo appena riqualificato, basti pensare ai ruderi di alcune abitazioni e un cantiere edilizio interrotto, è possibile che nel giro di pochi anni si cederà il passo ad altri locali e strutture ricettive, come è avvenuto in soli due anni.

