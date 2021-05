Sardegna verso la zona gialla.

Al netto di ulteriori sorprese da lunedì la Sardegna potrà ritornare in zona gialla. L’isola, che fino a 2 settimane fa si trovava in zona rossa, potrebbe fare il grande salto bypassando di una settimana la zona arancione.

Domani l’Istituto Superiore di Sanità, come ogni venerdì, fornirà i dati relativi all’indice di contagio Rt e altri parametri. Dati in netto miglioramento che potrebbero spingere il ministro della Salute a firmare l’ordinanza che pone la Sardegna in fascia gialla.

