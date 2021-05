Ecco gli indicatori che premiano la Sardegna.

Disco verde per la Sardegna dalla Fondazione Gimbe. Stabili gli attualmente positivi per 100mila abitanti e brusca frenata per la variazione dei nuovi casi. Cala la soglia i posti letto in area medica occupata dai pazienti affetti da Covid-19 e stesso discorso per i posti letto in terapia intensiva.

Il report settimanale.

Dal report settimanale, che ha analizzato la settimana dal 28 aprile al 4 maggio, è emerso che i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 1.020, mentre la variazione percentuale segna un – 32,9%. Dagli indicatori è emerso che i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, così come quelli della terapia intensiva, sono stabili al 22%.

Il commento della Fondazione Gimbe.

“Nella fase discendente della terza ondata emerge un incremento dei casi in età scolare, senza dubbio influenzato anche dalle attività di screening e tracciamento dei contatti – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe -. Se l’aumento dei nuovi casi nella popolazione scolastica era atteso, la scelta politica di riprendere le attività in presenza non è stata accompagnata da nuove linee guida per contenere la maggiore contagiosità della variante inglese“.

(Visited 251 times, 251 visits today)