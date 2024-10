Arriva il ciclone, previste forti piogge in tutta la Sardegna

Previsto l’arrivo di un ciclone in Sardegna.

L’inizio di ottobre porta con sé una violenta perturbazione atlantica che si sta dirigendo verso la Sardegna. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, il maltempo è atteso per giovedì, quando la perturbazione, proveniente dal Mare del Nord, isolerà un ciclone sul Mar Mediterraneo.

Questo ampio fenomeno meteorologico si trasformerà in un “Cut-Off“, termine che indica il distacco di un ciclone dalla “saccatura madre”. La caratteristica principale di questi cicloni è la loro traiettoria imprevedibile, che li porterà a vagare per l’Italia, da Nord a Sud e viceversa, per circa cinque giorni. Il maltempo è previsto persistere almeno fino a sabato.

Il giorno giovedì 3 si preannuncia come il culmine della perturbazione, con piogge e temporali intensi che interesseranno anche il meridione. Al mattino, i fenomeni più significativi sono attesi in Sardegna, dove i temporali si sposteranno rapidamente verso est.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui