Pulizia a Lu Postu, sulla costa di Arzachena

La spiaggia di Lu Postu, ad Arzachena, al centro dell’intervento di pulizia straordinaria realizzato dal Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente nel Territorio di Arzachena insieme a Legambiente. Operazione nell’ambito della campagna nazionale Spiagge e fondali puliti.

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Grande partecipazione

L’iniziativa ha coinvolto volontari, famiglie e cittadini sensibili alla tutela del paesaggio costiero, che hanno operato lungo l’intero tratto della spiaggia raccogliendo plastica, cartoni, bottiglie, microplastiche e rifiuti spiaggiati dalle mareggiate.

Il materiale recuperato è stato differenziato in sacchi trasparenti e avviato a corretto smaltimento.

Il Comitato amici a difesa dell’ambiente sottolinea come Lu Postu rappresenti “un ecosistema prezioso, spesso trascurato perché lontano dai circuiti turistici più frequentati, ma proprio per questo bisognoso di attenzione costante”.

L’intervento odierno dimostra che la collaborazione tra comitati di cittadini e associazioni ambientaliste può produrre risultati concreti e immediati.

La protezione dell’ambiente non è un gesto isolato, ma un impegno continuo che richiede partecipazione e consapevolezza”.

L’attività si è svolta in un clima di collaborazione e responsabilità condivisa, confermando l’importanza del volontariato ambientale come strumento di cura del territorio e di educazione civica. “Il Comitato ringrazia tutti i partecipanti e rinnova l’invito a segnalare situazioni di abbandono rifiuti e degrado ambientale, affinché la tutela del territorio diventi un impegno collettivo e permanente. Per informazioni o segnalazioni: [email protected].”

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