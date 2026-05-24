Successo per la seconda edizone del Pattada Wild Trail

Pattada wild trail, seconda edizione

A Pattada Wild Trail una seconda edizione da record, con Carrara e Sulikova che dominano le loro rispettive categorie.

“L’atleta bergamasco e la slovacca dominano la maratona di montagna, Mensio e Morandini vincono sulla media distanza, Tola e Coraddu conquistano la short. Non era certo facile, per i ragazzi del Team Alvéschida, confermare le notevoli aspettative maturate in seguito al successo della prima edizione del Pattada Wild Trail. Eppure, il lavoro di squadra, la passione e la cura dei dettagli ha permesso agli organizzatori di centrare un nuovo grande successo di pubblico il 16 e 17 maggio con la seconda edizione dell’evento di corsa in montagna sul Lerno”.

NODU ALTU SHORT TRAIL

Nel pomeriggio, via alla short di casa con i 10 km rapidi e tecnici e 430 m di dislivello accumulati fra i pini del Parco “Salvatore Pala” che hanno fatto da teatro alla volata in solitaria di Simone Tola. Dopo il successo dello scorso anno, l’atleta della Pao Olbia si è ripetuto chiudendo con un personale di 43’34’’. Secondo gradino del podio per l’olianese Simone Corrias, terzo Giuseppe Corda (Alghero Marathon). Francesca Coraddu (Cagliari Atletica Leggera) ha fatto segnare il miglior tempo fra le donne con 58’48’’, piazzandosi davanti alla tedesca Pamela Veith (TSV Kusterdingen) e a Marilena Atzeni.

SA PEDROSA MOUNTAIN MARATHON

Domenica 17 maggio la sveglia è suonata all’alba per i protagonisti di Sa Pedrosa Mountain Marathon (42 km, 2.300 D+). La sfida ha portato oltre 40 partecipanti a scalare le creste del Lerno fra single track, guadi, mulattiere e belvedere mozzafiato dai quali ammirare l’intero centronord Sardegna. Maiuscola la prestazione di Luca Carrara (The North Face Team). Il bergamasco ha chiuso la sua gara in appena 4h12’30’’ seguito dal modenese Roberto Gheduzzi (Team Mud & Snow) e dallo slovacco Pavol Porubcan (SUT Team). Fra le donne, prima piazza per Katarina Sulikova (5h33’31’’) seguita da Federica Frongia (Cagliari Atletica Leggera) e Manuela Flore.

SERRA ‘E KELOS TRAIL

L’appuntamento più partecipato è stato quello con il Serra ‘e Kelos Trail: 130 partenti per la 24 km con 1.500 metri di dislivello positivo. A dominare la media distanza proposta dal team Alvéschida è stato il piemontese Enrico Mensio (Margiani Team), che ha chiuso la sua prova in 2h28’21’’, seguito dal polacco Krystian Poremba e dall’oristanese Marco Marras (Margiani Team). Il miglior tempo fra le donne lo ha conseguito la bresciana Sara Morandini (3h25’59’’), davanti a Maria Vittoria Zentile (Pao Olbia) e Roberta Lai. PATTADA SKYRUNNING Esordio in casa col botto per il team di casa Alvéschida. I runner della Pattada Skyrunning, nata pochi mesi fa, hanno conseguito sorprendenti risultati con Stefano Congiu e Tiziano Virdis (quarto e quinto in classifica assoluta NAST), Antonio Dettoriu (ottima performance nella NAST), Nicola Correddu (quinto nella SKT) un ottimo Adriano Lavena (classe 2001) 12° assoluto e e miglior giovane in gara nella marathon.

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