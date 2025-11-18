Il down di Cloudflare blocca gli utenti anche in Sardegna

Gli utenti non lo conoscevano fino a poco fa, ma il down di Cloudflare ha mandato in tilt la navigazione su Internet anche in Sardegna. ChatGpt, Metricoool, X (ex Twitter), Spotify e Canva sono alcuni dei siti irraggiungibili o che funzionano a mezzo servizio.

Prima era in tilt anche il sito di Abbanoa, ora la situazione sta migliorando. Cloudflare è una rete molto utilizzata che collega gli utenti con tantissimi siti web e il suo down sta creando tanti problemi. Si tratterebbe di una manutenzione programmata dalla società Usa che si occupa di sicurezza su Internet.

