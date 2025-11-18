Internet in tilt per il down di Cloudflare, utenti bloccati anche in Sardegna

18 Novembre 2025

di Pietro Chiaese

Il down di Cloudflare blocca gli utenti anche in Sardegna

Gli utenti non lo conoscevano fino a poco fa, ma il down di Cloudflare ha mandato in tilt la navigazione su Internet anche in Sardegna. ChatGpt, Metricoool, X (ex Twitter), Spotify e Canva sono alcuni dei siti irraggiungibili o che funzionano a mezzo servizio.

Prima era in tilt anche il sito di Abbanoa, ora la situazione sta migliorando. Cloudflare è una rete molto utilizzata che collega gli utenti con tantissimi siti web e il suo down sta creando tanti problemi. Si tratterebbe di una manutenzione programmata dalla società Usa che si occupa di sicurezza su Internet.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI