Rogo illecito di rifiuti in un terreno, scatta la denuncia a Olbia

I carabinieri scoprono un rogo illecito di rifiuti a Olbia
I carabinieri sono intervenuti a Olbia per un rogo illecito di rifiuti in un terreno privato: scatta la denuncia del responsabile. I militari del Reparto territoriale di Olbia durante i controlli hanno notato una densa colonna di fumo provenire dalla località Berchiddeddu. Giunti sul posto, i militari hanno accertato la presenza di un rogo di rifiuti all’interno di un terreno privato. In fiamme c’erano materiali organici e ingombranti: elettrodomestici dismessi, arredi e materiale ferroso.
Domate le fiamme è scattato il sequestro dell’area interessata – circa 15 metri quadrati – per consentire le successive attività di bonifica e messa in sicurezza. Anche in funzione delle potenziali conseguenze ambientali connesse alla combustione incontrollata di materiali eterogenei. All’esito degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato un uomo del posto per il reato di combustione illecita di rifiuti. Delle indagini si occupa la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.