Naufragio Capo Figari, tre imputati chiedono il patteggiamento

Chiesto il patteggiamento per il naufragio a Capo Figari.

Il naufragio del peschereccio Alemax II al largo di Capo Figari, avvenuto la notte del 10 agosto 2023 e costato la vita al marinaio senegalese Diome Mandè, si avvicina a una possibile chiusura giudiziaria tramite patteggiamento. La motonave Sharden, in navigazione da Olbia a Livorno, entrò in collisione con la piccola imbarcazione: il comandante Mario Langiu si salvò aggrappandosi a una zattera di salvataggio, mentre Mandè fu trascinato negli abissi e recuperato solo tre mesi dopo dai sommozzatori specializzati del Comsubin.

Le indagini, condotte dalla Guardia Costiera sotto la supervisione della Procura di Tempio, hanno individuato la responsabilità della nave passeggeri. Sotto accusa sono il comandante Luigi Coppola, il secondo ufficiale Mimmo Ceserale e il timoniere Giacomo Mereu, chiamati a rispondere di omicidio colposo, naufragio e violazioni del codice della navigazione. Secondo i magistrati, gli imputati avrebbero trascurato le norme di sicurezza, non mantenendo un’adeguata vedetta visiva, utilizzando in modo improprio gli strumenti a bordo e navigando a velocità superiore ai limiti previsti.

Coppola è inoltre accusato di omissione di soccorso, poiché la Sharden non avrebbe immediatamente tentato di aiutare l’equipaggio del peschereccio. I legali dei tre imputati hanno chiesto il patteggiamento; l’udienza preliminare davanti al tribunale di Tempio è fissata per l’11 dicembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui