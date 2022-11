Il concorso pubblico della Polizia di Stato.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 28 ottobre 2022, è pubblicato il concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 18 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it. cliccando sull’icona “Concorso pubblico”.

A quest’ultima procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con le relative credenziali (username e password) che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it.

Sistema di identificazione digitale “Entra con Cie” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza. Si potrà accedere con tre modalità: “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie. Perabilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il Software CIE; “Mobile”- si accede da smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’ app Cie Id e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; “Desktop con Smartphone– si accede da pc e per la lettura della Cie, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’ app “Cie id“.

Entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, i genitori del candidato minorenne dovranno sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione all’assunzione, con copia fronte/retro dei loro documenti d’identità, all’indirizzo pec dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it.

I candidati devono inoltrare tramite il portale della domanda online, unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione dovrà, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti “atleta di interesse nazionale“.

Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni post laurea, dovranno far pervenire al Servizio Concorsi, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Web istituzionale www.poliziadistato.it, del calendario di cui all’art.7,comma 1,del bando di concorso, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, mediante la dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all’originale, come da facsimile, a pena del mancato riconoscimento degli stessi.

Si precisa, infine che il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata a lui personalmente intestato per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso. La Questura di Cagliari osserverà i seguenti orari di apertura la mattina da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.

