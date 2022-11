La Kan Judo di Angelo Calvisi alle qualificazioni per le finali nazionali esordienti.

La Kan Judo Olbia, “Judo team Angelo Calvisi”, torna a Olbia con il carico di medaglie conquistate dai suoi giovani atleti delle categorie Esordienti e preagonistiche.

Ad Arborea, presso il centro tecnico regionale, dove si sono svolte le qualificazioni regionali della categoria Esordienti B per poter accedere alle finali nazionali del 5 e 6 novembre a Ostia, medaglia d’oro per Jacopo Merone, – 60kg -, per la prima volta alle finali nazionali. Non qualificati per un soffio Dennis Canu – 55kg -, terzo, Diego Langiu e Gabriele Piccinnu, bloccati in semifinale.

In settimana il maestro Angelo Calvisi, cintura nera 5′ dan e il suo collaboratore tecnico Gavino Carta, cintura nera 3’dan, hanno accompagnato i preagonisti al “Trofeo G.S. Terralba“, gara di rilevanza regionale. Gli 11 baby judoka olbiesi sono tornati a casa con 4 medaglie d’oro, 2 d’argento, 5 di bronzo.

Medaglia d’oro per Noemi Rosas, Nina Pes, Riccardo Virdis e Alice Pileri. Argento per Arianna Azara, e Nicolò Piccinnu, e bronzo per Riccardo Morittu, A. Pietro Pinducciu, Matteo Piccinnu, Ismael Mura e Diana Palitta.

La società esprime la massima soddisfazione per l’impegno, la grinta e la tecnica espressa dai propri atleti, applauditi in entrambe le competizioni.

La squadra prosegue gli allenamenti 92 tesserati divisi in 4 turni, in vista dei festeggiamenti per i 37 anni – in dicembre – di attivita’ sportiva dello storico club Kan Judo, uno dei più longevi in Gallura.

