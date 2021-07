Allarme per la variante Delta in Sardegna.

Crescono i contagi con la variante Delta del coronavirus e le zone bianche rischiano il cambio di fascia, Sardegna inclusa. Il problema è finito nelle ultime ore sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Si guarda con grande apprensione alla Spagna, dove l’ex variante indiana si è diffusa con grande rapidità, mentre in Italia l’incidenza è ancora bassa seppure con un aumento del 41% nell’ultima settimana.

I rischi per l’isola.

Il governo studierà i dati dei territori e dovrà trarre le opportune conclusioni. Nel giro di due settimane alcune regioni potrebbero passare in zona gialla poiché l’incidenza è superiore a 50 casi settimanali per 100 mila abitanti. Per adesso a rischiare sono la Sicilia, la Campania, l’Abruzzo e le Marche. Ma si guarda anche alla Sardegna dove, sebbene i dati siano nettamente inferiori, si sta assistendo ad una sistematica crescita dei casi.

Rivedere i parametri.

Le amministrazioni locali continuano il pressing sul ministero della Salute affinché si rivedano gli indicatori in base alla quale vengono assegnati i cambi di fascia. La pressione ospedaliera è in calo, grazie anche alla massiccia campagna di vaccinazione, ma a prevalere è la linea della prudenza.

