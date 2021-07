Una parata di vip tra sport, lusso e beneficenza.

Francesco Totti e Vincent Candelà hanno vinto la finalissima del torneo Lexus Padel Vip Club, disputata ieri al Grand Hotel Poltu Quatu.



Le coppie di giocatori amatoriali vincitrici delle selezioni del torneo nazionale, hanno sfidato, i personaggi famosi appassionati di padel, tra i quali Francesco Totti, ambassador dell’evento, Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Tommaso Locatelli, Jimmy Ghione, gli atleti della nazionale di padel e a gran sorpresa Chiara Pappacena, numero uno della nazionale femminile di Padel e Roberta Vinci ex tennista e campionessa italiana. Tra gli ospiti anche Ilary Blasi e Nicola Savino e autorità del mondo padel come Luigi Carraro, presidente della FIP, Federazione Internazionale Padel, l’organismo mondiale alla guida di questa disciplina in crescita dirompente, di recente ufficialmente inserita nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023.



Francesco Totti e Alessandro Tinti hanno sconfitto in semifinale la coppia Locatelli-Cattaneo e lottato in finale contro Candelà-Palmieri con il punteggio di 6-4, 4-6 e 10-8 al tie break del terzo set. A seguire è stata disputata la finalissima tra i vincitori del Master TPRA, con la formula di 1 set a 6 game, vinta dalla coppia Totti-Candelà con un punteggio 6-3.



L’evento si è svolto con la finalità di sostenere le campagne della Onlus WeWorld per tutelare i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare di donne e bambini.

