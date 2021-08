Ecco gli indicatori che penalizzano la Sardegna.

Cresce il numero degli attualmente positivi in Sardegna, ma calano in percentuale i nuovi casi. Superata la soglia limite del numero dei posti letto occupati dai pazienti Covid e quello dell’occupazione delle terapie intensive. E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale della fondazione Gimbe.

Il dato negativo riguarda i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, che è di 483. Segna un – 3,8%, invece, la variazione percentuale dei nuovi casi. Analizzando gli indicatori regionali, emerge che i posti letto in area medica occupata dai pazienti Covid è del 14%, mentre i posti letti in terapia intensiva, occupati sempre dai pazienti Covid, è del 11%. Con questi numeri il rischio di un passaggio in zona gialla diventa sempre più concreto.

