Santa Teresa resta senz’acqua per i lavori Abbanoa

I lavori di Abbanoa a Santa Teresa Gallura.

Un intervento programmato sulla rete idrica comporterà disagi nell’erogazione dell’acqua nel territorio di Santa Teresa Gallura nel corso della giornata di oggi, giovedì 11 giugno. L’operazione, affidata ai tecnici di Abbanoa, riguarda la manutenzione della condotta adduttrice situata in località Saltara – Lu Banconi.

Le attività sono iniziate alle 6 del mattino e dovrebbero concludersi entro le 22. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere temporaneamente il funzionamento della condotta, con conseguente sospensione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi che servono l’intero centro abitato, comprese le frazioni e le aree a vocazione turistica. Durante l’arco temporale interessato potranno verificarsi abbassamenti della pressione e interruzioni temporanee della fornitura.

La piena normalizzazione del servizio è prevista al termine delle operazioni, anche se i tecnici si riservano la possibilità di ridurre i tempi e anticipare il ripristino qualora le condizioni lo consentano. Eventuali criticità potranno essere segnalate al numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni. Alla ripresa dell’erogazione non si esclude la presenza di acqua temporaneamente torbida, fenomeno collegato alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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