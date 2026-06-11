Incidente frontale a Olbia, restano gravi le condizioni del 21enne

Le condizioni del giovane ferito in un incidente frontale a Olbia.

Restano critiche le condizioni del motociclista di 21 anni coinvolto in un incidente frontale con un furgone avvenuto nella tarda mattinata del 10 giugno lungo la strada che conduce a Monticanaglia, nella borgata di San Pantaleo. Il giovane, residente nella stessa località, viaggiava in sella a una moto 125 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto.

A seguito dell’urto, il centauro è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi diffusi al viso, all’addome e agli arti. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Ferito anche il conducente del furgone, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Tempio Pausania, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica del frontale, insieme ai vigili del fuoco. La moto, dopo l’impatto, è finita ai margini della carreggiata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui