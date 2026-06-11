Arzachena assume 12 agenti di Polizia locale, bando e requisiti

I nuovi agenti di Polizia locale ad Arzachena.

Per il rafforzamento dell’organico della Polizia locale, il Comune di Arzachena ha avviato una selezione pubblica per esami attraverso un’unica prova orale, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di dodici agenti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle esigenze operative legate al periodo estivo e punta a incrementare la capacità di presidio del territorio sotto il coordinamento del comandante Simone Testa. Il potenziamento del personale mira a garantire una maggiore efficienza dei servizi, una presenza più diffusa nelle diverse aree del comune e un supporto più strutturato alle attività di sicurezza rivolte sia ai residenti sia ai flussi turistici.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 22 giugno. Per accedere alla procedura selettiva è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, della patente di guida categoria B, della cittadinanza italiana oppure dei requisiti previsti per i cittadini dell’Unione europea, il raggiungimento della maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego.

Il dirigente comandante della Polizia locale, Simone Testa, ha sottolineato che il rafforzamento dell’organico rappresenta un passaggio rilevante per l’organizzazione del servizio durante i mesi in cui il territorio registra un aumento delle presenze e delle necessità operative: “Il potenziamento dell’organico della Polizia Locale rappresenta un passaggio fondamentale per garantire servizi sempre più efficienti e di qualità a favore dei cittadini, degli operatori economici e dei visitatori, soprattutto durante la stagione estiva, quando il territorio di Arzachena registra un significativo incremento delle presenze e delle esigenze di presidio, controllo e assistenza. Auspichiamo la partecipazione di tanti candidati motivati, che vogliano cimentarsi in un’esperienza professionale altamente formativa, dinamica e stimolante, a diretto contatto con l’utenza e con le molteplici esigenze di un territorio prestigioso, complesso e fortemente attrattivo. Le nuove unità contribuiranno a rafforzare l’efficienza operativa del Comando, incrementando la presenza sul territorio e consolidando, anche in sinergia con le altre Forze dell’Ordine presenti, l’attività di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della sicurezza e della vivibilità del territorio”.

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La candidatura dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico di reclutamento della pubblica amministrazione, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it mediante autenticazione con Spid, Cie, Cns o eIDAS. Il bando completo e le ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Arzachena, www.comune.arzachena.ss.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di concorso.

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