Guasto improvviso alla condotta di Telti, il paese resta senz’acqua

Il guasto alla condotta di Telti.

Interventi di riparazione sulla condotta dell’acqua di via Colombo sono in corso nel comune di Telti da parte delle squadre di pronto intervento di Abbanoa. Per consentire l’esecuzione dei lavori è stata disposta la sospensione del flusso sulla linea di distribuzione principale dalle 9:30 fino al completamento dell’intervento, previsto indicativamente per le 13:30. Durante la fascia oraria indicata potranno verificarsi cali di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione nelle vie Duomo, Monviso, Mureddu, Casu, E. Toti e Fiume. Il servizio tornerà regolare al termine delle operazioni.

I tecnici del gestore faranno sapere di impegnarsi a contenere quanto possibile la durata dell’interruzione e a ripristinare l’erogazione anche prima del termine previsto qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo. Eventuali anomalie possono essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800/022040. Alla ripresa del servizio, viene inoltre segnalata la possibilità che l’acqua risulti temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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