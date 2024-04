Università, via il numero chiuso a Medicina, Giagoni (Lega): “Una nostra battaglia”

Il primo sì al numero chiuso alle facoltà di Medicina, esulta Giagoni.

Lo stop al numero chiuso alle facoltà di Medicina potrebbe risolvere la carenza di medici in Gallura e nel resto della Sardegna. Il deputato della Lega, Dario Giagoni, ha festeggiato per quella che definisce una “nostra storica battaglia” che finalmente inizia a veder luce.

Il comitato ristretto della commissione Istruzione del Senato ha infatti adottato praticamente all’unanimità il testo base per abolire il numero chiuso a Medicina. Ciò di fatto rende più facile l’accesso all’Università incrementando il numero di laureati. Una possibilità di cui da tempo si parlava e che ora è pronta ad essere discussa nelle Commissioni Parlamentari competenti e nelle Aule di Senato e Camera.

“Come promesso – dice Dario Giagoni (Lega) finalmente garantiamo ai nostri ragazzi la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, senza doversi sottoporre a test che spesso avevano il sapore di una roulette russa ben distante dalle reali esigenze del paese e dei candidati. L’avvio al mondo universitario non è sempre facile e spesso ci si ritrova a fare i conti con attitudini desiderate ma non necessariamente possedute, attraverso questa modifica, andiamo a garantire una reale possibilità a tanti studenti prevedendo comunque una valutazione a un certo punto del percorso accademico per la prosecuzione del medesimo.

”Secondo i dati della Fondazione Gimbe – prosegue Giagoni – nel nostro paese mancano quasi 2.900 medici di famiglia, ed entro il 2025 ne perderemo oltre 3.400. Ogni giorno, inoltre, quasi dieci medici lasciano il servizio sanitario nazionale diretti verso l’estero o verso la Sanità privata. Un’emorragia grave, che la Sardegna conosce bene essendo tra quelle a bollino rosso per mancanza di personale medico, a cui dobbiamo porre rimedio.”

