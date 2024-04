Sui social gli dà del mafioso, Nizzi presenta querela contro olbiese

Il sindaco Nizzi insultato sui social lo ha denunciato per diffamazione.

Il sindaco Settimo Nizzi ha denunciato per diffamazione una persona che sui social lo ha insultato dandogli del “mafioso di merda”. Tramite il suo avvocato Pietro Carzedda ha depositato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio la querela per il reato di diffamazione aggravata.

L’olbiese ha seguito la vicenda accaduta al Consiglio comunale, dove c’è stato un confronto tra lui e la consigliera di opposizione Ivana Russu, sulle critiche alla Giunta, intervento dai toni accesi che è stato pubblicato sui social dalla consigliera. Poi è arrivato l’insulto via social da parte dell’olbiese, che ha associato alla mafia la figura del sindaco Settimo Nizzi.

“Il carattere altamente diffamatorio del post – ha detto l’avvocato Pietro Carzedda in una nota -, oltre che una grave lesione dell’onore, la reputazione, l’immagine e l’onorabilità di Settimo Nizzi, lede anche quello dell’amministrazione comunale di Olbia. Settimo Nizzi in proprio e in qualità di Sindaco di Olbia a tutela dell’immagine dell’Amministrazione comunale si costituirà parte civile”.



