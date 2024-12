Due operai travolti da un camion: un morto e un ferito grave

Nuovo incidente sul lavoro in Sardegna: un operaio morto e uno ferito grave

Ennesima tragedia sul lavoro in Sardegna: due operai sono rimasti schiacciati da un camion, uno è morto l’altro ferito grave. L’incidente è avvenuto in un’officina nella zona industriale di Elmas, in via delle miniere 16, alle porte di Cagliari.

Da quanto si apprende due meccanici stavano eseguendo una riparazione sotto un camion quando il conducente ha spostato il mezzo pesante. Non c’è stato nulla da fare per Stefano Deiana, 57enne di Capoterra, che è morto sul colpo. È finito al Brotzu di Cagliari il collega 27enne Abdoulaye Lo, ma le sue condizioni ora sembrerebbero meno gravi rispetto alla prima impressione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, insieme al personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari, per effettuare un sopralluogo e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

