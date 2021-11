L’eclissi lunare visibile in Sardegna.

In pochi lo sanno, ma questa mattina, dalle 7 e fino alle 10, vi è stata una parziale eclissi lunare. Durata poco più di 3 ore, il fenomeno è stato il più lungo degli ultimi 580 anni. Purtroppo, a causa della luminosità solare, in molto non l’hanno vista nitidamente, ma nonostante tutto alcuni appassionati della Sardegna sono riusciti a scorgere il fenomeno anche ad occhio nudo. La fine è prevista per le 11:47, mentre l’uscita dalla penombra alle 13:03.

L’eclisse.

Quella odierna è stata un’eclissi di una parziale perché il satellite è stato oscurato al 97%, nel momento in cui la Terra si pone tra il Sole e la Luna. Ciò ha impedito alla luminosità solare di “accendere” la Luna bloccata dalla Terra.