L’iniziativa dei papà per la Giornata dell’infanzia.

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, l’associazione Mantenimento Diretto organizza due giorni di sensibilizzazione all’uguaglianza genitoriale.

“In due è meglio” è il titolo dell’iniziativa che vede anche Olbia protagonista. Nelle giornate del 20 e 21 novembre dalle 10 alle 17 l’associazione sarà presente, mattina e sera, con una postazione in piazza Elena di Gallura per sensibilizzare i cittadini sul tema dell’uguaglianza genitoriale.



“Purtroppo, molte volte, in caso di separazione o divorzio, un genitore ma talvolta anche entrambi, antepongono sé stessi ed i propri interessi a quelli dei figli ostacolando la presenza dell’altro genitore fino a giungere nei casi più gravi ad escluderlo del tutto dalla vita dei figli. Questi comportamenti sono segno di una grave inadeguatezza verso i figli, soprattutto perché avvengono in un momento già molto delicato della loro vita”, spiegano gli organizzatori.



L’associazione ha elaborato un ‘Manifesto per i diritti dei figli ed il contrasto alle stereotipie di genere’ che indica nella tutela della salute e del benessere psicofisico e sociale e nella tutela delle relazioni familiari dei figli, gli elementi cardine dei loro interessi. Il Manifesto individua nella libertà e responsabilità genitoriale e nel maggior coinvolgimento dei padri nella vita dei figli gli strumenti per realizzare questi interessi e contrastare le stereotipie sin dal luogo dove per eccellenza nascono.