Fermato per un controllo viene scoperto con marijuana e hashish

La polizia ha ritrovato marijuana e hashish.

Nella mattinata di mercoledì, nel comune di Gonnesa, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno individuato un uomo di 53 anni, residente in loco e già noto alle autorità per reati legati agli stupefacenti.

Dopo averlo individuato, gli agenti hanno proceduto al suo controllo, durante il quale l’uomo ha manifestato evidenti segni di nervosismo. La perquisizione, estesa sia alla persona che alla sua abitazione, ha portato al ritrovamento di circa 1,9 chilogrammi di marijuana e circa 46 grammi di hashish, nascosti all’interno della sua casa, insieme ad altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il 53enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trasferito presso la casa circondariale “E. Scalas” di Uta, dove rimarrà in custodia cautelare.

