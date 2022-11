Il meteo in Sardegna.

Colpo di scena meteo in Sardegna: dopo l’estate arriva il freddo con temperature in picchiata e possibili rovesci di nevischio e neve nelle quote più elevate. Un ciclone di maltempo si sta abbattendo in queste ore sull’Italia, con un brusco cambiamento di stagione. Durante le ore notturne, saranno possibili deboli rovesci di nevischio o neve, alle quote più elevate del Limbara, oltre i 1200 metri sul livello del mare, mentre fioccate più corpose si verificheranno sul Gennargentu.

Le previsioni per oggi.

“Una perturbazione nord atlantica attraversa la Sardegna da Nordovest verso Sudest, apportando rovesci e temporali sparsi tra notte e mattino. Segue una pausa pomeridiana con ampie aperture, ma la formazione di un vortice sul Tirreno rinnoverà acquazzoni e temporali dalla sera; più coinvolto il versante occidentale dell’Isola, meno quello tirrenico. Non escluse locali grandinate e nubifragi. Temperature in generale calo, netto dalla sera quando si potranno perdere anche oltre 6 – 8 gradi. Venti da moderati a tratti forti inizialmente tra Ostro e Libeccio, in rotazione a Ponente e Maestrale, raffiche anche di oltre 60-70 chilometri/orari a fine giornata. Mari mossi o molto mossi, agitati al largo entro sera”, fanno sapere da 3bMeteo.

Il meteo di domani in Sardegna.

Al seguito della perturbazione del giorno precedente, secondo i meteorologi di 3bMeteo, la circolazione rimane ciclonica sul Tirreno. Tempo dunque ancora instabile sulla Sardegna con qualche nuovo rovescio o temporale di passaggio tra notte, mattino e primo pomeriggio, localmente intenso in particolare su Iglesiente, Costa Verde e Nurra. In serata, invece, più asciutto salvo qualche nuovo fenomeno non escluso sul versante tirrenico. Temperature in ulteriore calo, clima decisamente più fresco con massime non oltre i 17-19 gradi e neve in quota sul Gennargentu. Venti sostenuti, a tratti forti, in prevalenza da Nord. Mari mossi o molto mossi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui