Gratta e vinci milionario, dove vive il fortunato giocatore sardo

A Decimomannu un giocatore porta a casa 2 milioni col Gratta e vinci.

La fortuna ha baciato un giocatore a Decimomannu, che ha incassato 2.000.000 di euro grazie a un biglietto da 10 euro del Gratta e Vinci “Nuovo 50X”. Il tagliando vincente è stato acquistato in un bar situato in via Nazionale. L’identità del fortunato scommettitore resta ancora un mistero. Il bar si trova all’interno di una stazione di servizio, un luogo di passaggio molto frequentato, rendendo ancora più difficile risalire al vincitore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui