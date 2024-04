Scontro tra due auto: gravi un uomo e una donna

Un uomo e una donna in codice rosso nell’incidente a Carbonia.

Un uomo e una donna hanno riportato gravi ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 126 a Carbonia questo pomeriggio. In particolare è la donna ad essere in condizioni più serie, tanto da richiedere il trasporto in elisoccorso all’ospedale Brotzu in codice rosso, mentre l’uomo è stato portato al Sirai.

L’incidente tra due auto, avvenuto al chilometro 16, è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia locale di Carbonia per determinarne le cause. Secondo le prime informazioni disponibili, i due veicoli si sono scontrati frontalmente, con la donna rimasta intrappolata nell’abitacolo del suo veicolo. È stata liberata dai vigili del fuoco e affidata al servizio sanitario 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dell’Anas per coordinare le operazioni di soccorso e ripristinare la viabilità.

