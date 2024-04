Kan Judo Olbia, Noemi Rosas è campionessa regionale

Successo per l’atleta del Kan Judo Olbia.

La judoka olbiese Noemi Rosas del Kan Judo Olbia è diventata campionessa regionale di Judo under 12 Esordienti A, -40kg. Si sono svolti su 4 tatami adiacenti i campionati sardi under 12 organizzati dal comitato regionale Fijlkam – Federazione italiana judo lotta karate arti marziali -. Alla competizione hanno partecipato i più importanti club della Sardegna e i loro migliori atleti, per cercare di conquistare il titolo di campione sardo 2024.

La giovanissima atleta, nuova promessa del Kan Judo Olbia, ha dato vita a un ottimo combattimento. E’ la prova che si trovi in uno stato di forma ottimo che dura da diversi mesi. Noemi, infatti, ha vinto il Grand Prix sardo 2023, e di recente ha vinto un torneo nazionale in Toscana, vincendo tutti e 4 gli incontri a cui ha partecipato.

La medaglia di Francesco Lovigu.

Noemi Rosas non è la sola atleta del Kan Judo Olbia ad aver ottenuto una medaglia. E’ stata conquistata anche una medaglia di bronzo nella categoria -45 kg dal giovane judoka Francesco Lovigu, che ha vinto 3 incontri, perdendo il quarto con un atleta cagliaritano più esperto. Usciti dalla competizione nelle fasi eliminatorie Lorenzo Porcu e Ismael Mura.

Il Gran premio Giovanissimi.

Contemporaneamente al campionato sardo Esordienti A, si è svolto il Gran premio Giovanissimi, per la classe “fanciulli e ragazzi”. Gli atleti olbiesi del maestro Angelo Calvisi si sono presentati alla competizione in 8 e hanno conquistato ben 3 medaglie d’oro con Emanuele Iorio, Nicolas Canu e Nathan Ventroni.

Medaglie d’argento conquistate perdendo solo la finale per Diana Palitta, Arianna Azara e Alessandro Varrucciu. Medaglie di bronzo per Giorgia Deiana e Roberto Morittu.

