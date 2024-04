Rapina e caos in un locale nel 2016, due giovani di Alà dei Sardi a Bancali

Dopo quasi otto anni si aprono le porte del carcere per due giovani di Alà dei Sardi che crearono il caos in un locale del paese. Ora arriva il conto di quella notte di follie: due anni e dieci mesi di carcere per violenza privata e rapina in concorso. Un 35enne e un 30enne che parteciparono a quella folle notte ora si trovano nel carcere di Bancali.

Era il 2016 quando un gruppo di amici si era presentato in un circolo privato di Alà dei Sardi, pur non essendo tesserati. Nonostante quello erano voluti entrare lo stesso, discutendo con la barista che non voleva dare loro da bere. La loro reazione l’aveva spinta ad assecondarli, sperando che poi andassero via. Invece la tensione era aumentata, avevano cominciato a rompere bicchieri e altri oggetti per poi spingere via la ragazza e servirsi da bere da soli. Uno di loro in quei momenti aveva pure staccato la luce al locale e la ragazza era stata trattenuta fuori dal locale. Al termine di questo, delirio il branco di amici se n’era andato senza saldare i conti tra alcol, cibo e danni. Qualche minuto dopo erano tornati e avevano danneggiato la stufa e la porta d’ingresso del locale.

Subito dopo i carabinieri avevano cominciato a cercare di individuarli ed erano risaliti ad alcuni giovani del posto. La giustizia ha fatto il suo corso e alla stazione dei carabinieri di Alà dei Sardi è arrivato l’ordine di carcerazione per due dei responsabili. I militari, assieme ai colleghi del Radiomobile di Ozieri, li hanno trovato in paese e portati a Bancali. Lì dovranno scontare i 2 anni e 10 mesi inflitti dalla Corte d’Appello di Sassari.

